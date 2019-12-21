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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 21 декабря 2019
Манчестер Сити
21.12.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
30'
Р. Марез
43'
И. Гюндоган (П)
69'
Г. Жезус
22'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+1
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Стерлинг
89'
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
79'
77'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
И. Гюндоган
71'
ГОЛ! 3:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
68'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
64'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
Желтая карточка
К. Де Брюйне
59'
51'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Гюндоган
43'
35'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Менди
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
11
Де Брюйне
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
19
Стерлинг
47
Фоден
47
Фоден
19
Стерлинг
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Де Брюйне
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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