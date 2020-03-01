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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 01 марта 2020
Краснодар
01.03.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
68'
М. Берг
83'
Ари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Вандерсон
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ари
83'
81'
Желтая карточка
А. Беленов
80'
Желтая карточка
Б. Йокич
79'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
О. Тилль
75'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Л. Бизяк
Желтая карточка
Вандерсон
70'
69'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Кротов
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
68'
67'
Желтая карточка
О. Тилль
Желтая карточка
К. Ольссон
58'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
57'
Желтая карточка
Кайо
48'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Черников
46'
Желтая карточка
С. Петров
45'
+1
24'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
28
Сорокин
31
Кайо
98
Петров
53
Черников
99
Фернандеш
47
Уткин
8
Ольссон
39
Ари
94
Вандерсон
4-1-2-2-1
31
Беленов
33
Сухов
5
Табидзе
24
Неделчару
5
Йокич
74
Фомин
18
Тилль
10
Алиев
57
Кротов
11
Урунов
77
Бизяк
94
Вандерсон
17
Сергеев
17
Сергеев
94
Вандерсон
53
Черников
33
Берг
33
Берг
53
Черников
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
18
Тилль
43
Терентьев
43
Терентьев
18
Тилль
77
Бизяк
29
Вомбергар
29
Вомбергар
77
Бизяк
57
Кротов
25
Агаларов
25
Агаларов
57
Кротов
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
4
Сергей Бородин
ЦЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
4
Сергей Бородин
ЦЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Краснодар - Уфа
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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