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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 30 июня 2019
Нью-Йорк Сити
30.06.2019, воскресенье, 02:00
США. МЛС
4 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
23'
М. Моралес (П)
55'
М. Моралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
89'
Вторая желтая
А. Бедойя
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Моралес
55'
54'
Желтая карточка
А. Бедойя
Желтая карточка
М. Шано
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Моралес
23'
Начало матча
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
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