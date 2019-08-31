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Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 31 августа 2019
Манчестер Сити
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Брайтон
2'
К. Де Брюйне
42'
С. Агуэро
55'
С. Агуэро
79'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
83'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 4:0!
Б. Силва
Пас отдал
С. Агуэро
79'
Замена
Б. Силва
️️️️
Д. Сильва
78'
74'
Замена
П. Гросс
️️️️
Л. Троссард
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
69'
67'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Бернардо
66'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Н. Мопе
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
42'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Э. Ляпорт
37'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Сильва
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
30
Отаменди
2
Уокер
16
Родри
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
21
Сильва
3-2-2-1-2
13
Райан
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
33
Монтойя
13
Бернардо
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
11
Мопе
19
Троссард
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
20
Силва
20
Силва
21
Сильва
19
Троссард
13
Гросс
13
Гросс
19
Троссард
13
Бернардо
39
Мюррэй
39
Мюррэй
13
Бернардо
11
Мопе
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Мопе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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