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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Астон Вилла - Эвертон

23.08.2019, Пятница, 22:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 3 тур Астон Вилла - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Астон Вилла 1:3 Эвертон
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Эвертон 4:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 3:2 Эвертон
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Астон Вилла
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Эвертон 3:3 Астон Вилла
2 тур
25 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Астон Вилла 1:1 Эвертон
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 22:45 Астон Вилла 2:2 Эвертон
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
12 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 3:3 Эвертон
16 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:3 Астон Вилла
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
15 февраля, воскресенье 17:30 Эвертон 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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