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Расписание матчей
Кубок Африки
Мавритания - Ангола
Мавритания - Ангола: обзор матча 29 июня 2019
Мавритания
29.06.2019, суббота, 17:30
Кубок африканских наций, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мавритания - Ангола
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
Новости команд
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Мавритания
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Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
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Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта
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Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
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4 июня
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта
1
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