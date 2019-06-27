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Расписание матчей
Кубок Африки
Кения - Танзания
Кения - Танзания: обзор матча 27 июня 2019
Кения
27.06.2019, четверг, 23:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
3 : 2
Завершен
Танзания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кения - Танзания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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Кения
Танзания
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