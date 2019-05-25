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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед: обзор матча 25 мая 2019
Реал Солт-Лейк
25.05.2019, суббота, 04:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
78'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
38'
Желтая карточка
М. Паркхерст
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал Солт-Лейк
25
Эвертон Луис
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
3-1
18
Римандо
15
Глад
5
Онуоха
25
Тойя
11
Русняк
1-3-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
19
Перейра
20
Ши
77
Мартинес
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед
25
Эвертон Луис
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
10
Гонсало Мартинес
АП
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
25
Эвертон Луис
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Остались в запасе
10
Гонсало Мартинес
АП
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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