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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Реал Солт-Лейк
Цинциннати - Реал Солт-Лейк: обзор матча 20 апреля 2019
Цинциннати
20.04.2019, суббота, 02:30
США. МЛС
0 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
42'
А. Русняк
59'
А. Русняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Реал Солт-Лейк
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Русняк
Желтая карточка
К. Уостон
58'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Русняк
38'
Желтая карточка
А. Русняк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Реал Солт-Лейк
8
Жоао Плата
ЦФ
3-3
4
Хагглунд
4
Уостон
12
Депланье
6
Бертоне
13
Ульоа
16
Сайеф
3-2
15
Глад
5
Онуоха
25
Тойя
5
Беккерман
11
Русняк
Остались в запасе
Цинциннати
Реал Солт-Лейк
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Цинциннати - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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