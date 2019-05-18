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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 18 мая 2019
Манчестер Сити
18.05.2019, суббота, 19:00
Англия. Кубок, Финал
6 : 0
Завершен
Уотфорд
26'
Д. Сильва
38'
Р. Стерлинг
61'
К. Де Брюйне
68'
Г. Жезус
81'
Р. Стерлинг
87'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
ГОЛ! 6:0!
Р. Стерлинг
87'
ГОЛ! 5:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Силва
81'
80'
Желтая карточка
К. Фемения
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Д. Сильва
79'
73'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
У. Хьюз
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
73'
ГОЛ! 4:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
68'
66'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
66'
Замена
А. Грэй
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Г. Жезус
61'
Желтая карточка
Д. Сильва
60'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
55'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
26'
22'
Желтая карточка
А. Дукуре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
4
Компани
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
26
Марез
9
Жезус
20
Силва
4-1-2-1-2
1
Гомес
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
21
Сильва
6
Стоунз
6
Стоунз
21
Сильва
26
Марез
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
26
Марез
20
Гюндоган
10
Сане
10
Сане
20
Гюндоган
19
Хьюз
8
Клеверли
8
Клеверли
19
Хьюз
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
37
Перейра
45
Грэй
45
Грэй
37
Перейра
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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