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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ювентус
Атлетико - Ювентус: обзор матча 20 февраля 2019
Атлетико
20.02.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Ювентус
78'
Х. Хименес
83'
Д. Годин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ювентус
Желтая карточка
А. Гризманн
88'
84'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ! 2:0!
Д. Годин
83'
80'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
П. Дибала
ГОЛ! 1:0!
Х. Хименес
78'
72'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
67'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Т. Парти
61'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
58'
55'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Т. Парти
45'
+3
Желтая карточка
Д. Коста
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-1-3-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
7
Гризманн
19
Коста
4-3-3
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
9
Манджукич
7
Роналду
21
Дибала
18
Парти
18
Лемар
18
Лемар
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
19
Коста
21
Мората
21
Мората
19
Коста
8
Матюиди
2
Канселу
2
Канселу
8
Матюиди
15
Пьянич
23
Джан
23
Джан
15
Пьянич
21
Дибала
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Дибала
Остались в запасе
Атлетико
Ювентус
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Маттиа Перин
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Атлетико - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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