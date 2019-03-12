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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Атлетико
Ювентус - Атлетико: обзор матча 12 марта 2019
Ювентус
12.03.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
27'
К. Роналду
48'
К. Роналду
86'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Витоло
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
86'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Манджукич
80'
77'
Замена
Витоло
️️️️
С. Ариас
73'
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
П. Дибала
️️️️
Л. Спинаццола
67'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
64'
57'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Канселу
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Бернардески
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
37
Спинаццола
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Канселу
23
Джан
8
Матюиди
15
Пьянич
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
4-1-2-1-2
13
Облак
4
Ариас
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
37
Спинаццола
21
Дибала
21
Дибала
37
Спинаццола
9
Манджукич
9
Кен
9
Кен
9
Манджукич
4
Ариас
7
Витоло
7
Витоло
4
Ариас
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
Остались в запасе
Ювентус
Атлетико
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ювентус - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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