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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Сербия
Португалия - Сербия: обзор матча 25 марта 2019
Португалия
25.03.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
42'
Д. Перейра
7'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Сербия
87'
Желтая карточка
Д. Тадич
79'
Желтая карточка
У. Спайич
77'
Желтая карточка
Ф. Младенович
Желтая карточка
Пепе
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Перейра
Пас отдал
Р. Геррейру
42'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
10
Бернарду Силва
АП
15
Рафа
ЦФ
0
Диего Соуза
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
22
Дарко Лазович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Португалия
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
4-2-1-3
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
13
Перейра
14
Карвалью
10
Силва
7
Роналду
0
Соуза
15
Рафа
4-1-3-2
1
Дмитрович
4
Миленкович
2
Рукавина
24
Спайич
25
Младенович
5
Максимович
7
Гачинович
22
Льяич
10
Тадич
9
Митрович
22
Лазович
Остались в запасе
Португалия
Сербия
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Португалия - Сербия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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