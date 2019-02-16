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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Витория Сетубал
Порту - Витория Сетубал: обзор матча 16 февраля 2019
Порту
16.02.2019, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 0
Завершен
Витория Сетубал
15'
Э. Эррера
65'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Витория Сетубал
Желтая карточка
О. Торрес
85'
Желтая карточка
А. Фелипе
70'
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
Пас отдал
А. Теллес
65'
Желтая карточка
Тикиньо
51'
51'
Желтая карточка
А. Жорже
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Семеду
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Витория Сетубал
1
Силвио Прото
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
21
Фредерик Менди
ЦФ
Главный тренер
Ким Машаду
Порту
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
4-1-1-2-1
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
3
Милитао
13
Манафа
2
Перейра
16
Эррера
25
Отавио
17
Корона
9
Тикиньо
2-1-2
1
Прото
4
Жорже
29
Семеду
20
Перейра
21
Менди
29
Кадис
Остались в запасе
Порту
Витория Сетубал
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Ким Машаду
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Ким Машаду
Статистика матча Порту - Витория Сетубал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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Порту
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