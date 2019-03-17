Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Андерлехт
Остенде - Андерлехт: обзор матча 17 марта 2019
Остенде
17.03.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
69'
Я. Боласи
90+4'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Андерлехт
90'
+4
Желтая карточка
Т. Дидийон
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
И. Сантини
Желтая карточка
Н. Ломбертс
83'
69'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боласи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
44
Петер Зули
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
2-2-1
28
Дютуа
3
Настич
6
Ломбертс
26
Вандендрище
43
Копман
19
де Суттер
4-4-1
1
Дидийон
8
Аппиа
5
Кара
4
Лоуренс
37
Обрадович
11
Боласи
24
Кумс
16
Геркенс
44
Зули
18
Сантини
Остались в запасе
Остенде
Андерлехт
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+