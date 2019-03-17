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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Генк
Зюлте-Варегем - Генк: обзор матча 17 марта 2019
Зюлте-Варегем
17.03.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Генк
13'
Х. Харбауи (П)
72'
С. Уолш
90+3'
Х. Харбауи
19'
Р. Малиновский
61'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Генк
Желтая карточка
М. Бодри
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Х. Харбауи
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ндонгала
90'
+1
Желтая карточка
С. Деваст
ГОЛ! 2:2!
С. Уолш
Пас отдал
Т. Бонгонда
72'
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Саматта
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Харбауи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4-2-1-1
1
Боссут
2
Де Фаув
23
Бюрки
8
Питерс
3
Бодри
15
Сек
14
де Паув
10
Бонгонда
99
Харбауи
3-4-1-2
20
Вукович
21
Меле
26
Лукуми
6
Деваст
17
Малиновский
8
Хейнен
24
Де Норре
24
Пиотровски
10
Ито
25
Саматта
10
Троссард
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Генк
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Зюлте-Варегем - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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