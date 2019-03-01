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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Роял Мускрон-Перувельц
Стандард - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 01 марта 2019
Стандард
01.03.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
54'
Р. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Роял Мускрон-Перувельц
Желтая карточка
М. Дженепо
83'
Желтая карточка
К. Фай
77'
68'
Желтая карточка
Б. Годо
ГОЛ! 1:0!
Р. Марин
Пас отдал
М. Косанович
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Роял Мускрон-Перувельц
31
Бруно Годо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
23
Сидни Фриде
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
12
Мервиль Бокади
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Роял Мускрон-Перувельц
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
3-4-3
13
Очоа
19
Фай
33
Косанович
13
Ванхесден
34
Лайфис
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
40
М'Поку
17
Лестьенн
9
Эмон
3-3-1
31
Годо
3
Дюсенн
23
Войвода
23
Фриде
88
Бакич
34
Бойя
9
Лей
Остались в запасе
Стандард
Роял Мускрон-Перувельц
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
12
Мервиль Бокади
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
10
Ален Халилович
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Венсан Эуврар
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
12
Мервиль Бокади
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
10
Ален Халилович
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
3
Неманья Антонов
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Стандард - Роял Мускрон-Перувельц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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2023.01.18 11:57
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