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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Витория Сетубал
Портимоненси - Витория Сетубал: обзор матча 14 декабря 2018
Портимоненси
14.12.2018, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 1
Завершен
Витория Сетубал
42'
Д. Мартинес
58'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Витория Сетубал
90'
+2
Желтая карточка
Данклер
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
42'
Начало матча
Статистика матча Портимоненси - Витория Сетубал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
Витория Сетубал
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
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Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
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Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
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Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
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2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
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