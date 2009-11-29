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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 29 ноября 2009
Металлург
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 15 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Желтая карточка
Ч. Майкл Алози
+6
+6
Желтая карточка
А. Алиев
+5
Пенальти не реализован!
А. Милевский
Замена
В. Карауш
️️️️
Е. Писоцкий
+3
Желтая карточка
А. Каськов
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
В. Карауш
️️️️
Д. Мицейка
Замена
А. Алиев
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Бетао
Замена
С. Кривцов
️️️️
Д. Невмывака
Желтая карточка
Д. Невмывака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
(К)
ЛАЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
16
Дариус Мицейка
ЦП
17
Владимир Аржанов
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
РФ
Главный тренер
Олег Лутков
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЛП
20
Олег Гусев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Жерсон Маграо
ПП
36
Милош Нинкович
ПВ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-2-2
35
Коваль
14
Полевой
39
Опанасенко
4
Тейку
28
Тигорев
19
Невмывака
27
Степаненко
16
Мицейка
17
Аржанов
30
Каськов
99
Алози
3-4-1-2
1
Шовковский
44
Алмейда
17
Михалик
3
Бетао
10
Маграо
20
Гусев
26
Еременко
5
Вукоевич
36
Нинкович
7
Шевченко
0
Милевский
16
Мицейка
19
Карауш
19
Карауш
16
Мицейка
19
Невмывака
27
Кривцов
27
Кривцов
19
Невмывака
42
Писоцкий
42
Писоцкий
17
Михалик
88
Алиев
88
Алиев
17
Михалик
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
10
Миндаугас Калонас
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
10
Миндаугас Калонас
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Помощники судьи:
Пономарев Виталий
Валенко Андрей
Стадион:
Славутич-Арена
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