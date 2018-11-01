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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Стандард
Зюлте-Варегем - Стандард: обзор матча 01 ноября 2018
Зюлте-Варегем
01.11.2018, четверг, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
31'
Х. Харбауи
66'
Х. Харбауи
69'
М. Силла
23'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Стандард
Красная карточка
М. Силла
80'
71'
Желтая карточка
М. Лестьенн
ГОЛ! 3:1!
М. Силла
69'
ГОЛ! 2:1!
Х. Харбауи
66'
60'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
С. Уолш
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Харбауи
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Лестьенн
Пас отдал
К. Фай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
4-1-1-2
1
Боссут
3
Бодри
13
Хейлен
2
Де Фаув
14
Уолш
14
де Паув
10
Бонгонда
14
Силла
99
Харбауи
3-4-1-2
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
27
Люиндама
34
Лайфис
59
Цимирот
22
Бастьен
18
Марин
12
Дженепо
9
Эмон
17
Лестьенн
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Стандард
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Зюлте-Варегем - Стандард
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Стандард
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2024.07.12 13:34
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2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
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3
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2023.01.18 15:45
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2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
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2021.09.21 09:28
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2021.08.19 10:22
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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