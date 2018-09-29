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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Зюлте-Варегем
Генк - Зюлте-Варегем: обзор матча 29 сентября 2018
Генк
29.09.2018, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
29'
А. Посуэло
31'
М. Саматта
68'
М. Саматта
86'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Зюлте-Варегем
90'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
ГОЛ! 4:0!
М. Саматта
Пас отдал
Б. Хейнен
86'
76'
Желтая карточка
М. Силла
ГОЛ! 3:0!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Уронен
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
Пас отдал
Р. Малиновский
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Посуэло
Пас отдал
Й. Уронен
29'
28'
Желтая карточка
Д. Марк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
7
Томас Буффель
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
2-3-3
20
Вукович
6
Деваст
21
Уронен
8
Посуэло
17
Малиновский
16
Берге
77
Ндонгала
10
Троссард
25
Саматта
3-2-2-1
1
Боссут
2
Де Фаув
14
Бьордаль
3
Бодри
14
Уолш
25
Марк
7
Буффель
14
де Паув
14
Силла
Остались в запасе
Генк
Зюлте-Варегем
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
10
Тео Бонгонда
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Генк - Зюлте-Варегем
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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