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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 30 августа 2009
Металлург
30.08.2009, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 6 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
11'
Жажа
84'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
ГОЛ! 0:2!
Жажа
Желтая карточка
Д. Невмывака
Замена
О. Шелаев
️️️️
С. Валяев
Замена
Д. Олейник
️️️️
М. Буркхардт
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Е. Опанасенко
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
В. Карауш
Замена
Х. Майдана
️️️️
С. Пшеничных
Замена
М. Калонас
️️️️
А. Каськов
11'
ГОЛ! 0:1!
Жажа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
15
Ким Пьюнграе
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Олег Лутков
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
70
Жажа
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
22
Хуанг Хун Хи
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
3-3-3-1
22
Безотосный
4
Тейку
14
Полевой
19
Невмывака
39
Опанасенко
28
Тигорев
16
Мицейка
15
Пьюнграе
19
Карауш
17
Аржанов
30
Каськов
4-5-1
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
4
Березовчук
19
Пшеничных
20
Еременко
8
Эдмар
15
Слюсар
78
Валяев
18
Буркхардт
70
Жажа
39
Опанасенко
8
Сидорчук
8
Сидорчук
39
Опанасенко
30
Каськов
10
Калонас
10
Калонас
30
Каськов
19
Карауш
42
Писоцкий
42
Писоцкий
19
Карауш
19
Пшеничных
2
Майдана
2
Майдана
19
Пшеничных
78
Валяев
5
Шелаев
5
Шелаев
78
Валяев
18
Буркхардт
16
Олейник
16
Олейник
18
Буркхардт
Остались в запасе
Металлург
Металлист
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Хуанг Хун Хи
ЦФ
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Хуанг Хун Хи
ЦФ
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлург - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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Металлург
Металлист
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2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
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Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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