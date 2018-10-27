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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 27 октября 2018
Янг Бойз
27.10.2018, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Сьон
64'
Г. Оаро
87'
Р. Ассале
90'
С. Саного Жуниор
17'
Э. Леньяни
28'
М. Камара (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Сьон
ГОЛ! 3:2!
С. Саного Жуниор
Пас отдал
М. Сулеймани
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ассале
Пас отдал
М. Сулеймани
87'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
76'
ГОЛ! 1:2!
Г. Оаро
Пас отдал
У. Гарсия
64'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Камара
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Леньяни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Сьон
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-4-1-2
1
Вельфли
25
Гарсия
5
Камара
43
Мбабу
35
Жуниор
30
Лаупер
15
Соу
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
27
Ассале
2-2
18
Фикеншер
33
Леньяни
34
Ндойе
8
Сонг
6
Куасси
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
23
Лорис Бенито
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
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Информация о матче
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