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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 23 сентября 2009
Металлист
23.09.2009, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
17'
Д. Олейник
9'
К. Кравченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
М. Буркхардт
️️️️
А. Березовчук
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Девич
Замена
Жадсон
️️️️
К. Кравченко
Замена
А. Еременко
️️️️
В. Слюсар
Замена
В. Кобин
️️️️
М. Левандовски
Замена
Р. Худжамов
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
О. Шелаев
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Р. Рац
ГОЛ! 1:1!
Д. Олейник
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
18
Папа Гуйе
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
15
Валентин Слюсар
ЦП
5
Олег Шелаев
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦЗ
15
Рэзван Рац
ЦЗ
50
Александр Кучер
ПЗ
33
Дарио Срна
ЛП
19
Алексей Гай
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Константин Кравченко
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
11
Сергей Барилко
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
18
Гуйе
26
Обрадович
4
Березовчук
2
Майдана
78
Валяев
15
Слюсар
5
Шелаев
16
Олейник
70
Жажа
32
Девич
4-4-2
30
Пятов
50
Кучер
18
Левандовски
15
Рац
44
Ракицкий
24
Кравченко
19
Гай
5
Фернандиньо
33
Срна
4
Адриано
20
Гладкий
32
Девич
37
Бордиян
37
Бордиян
32
Девич
4
Березовчук
18
Буркхардт
18
Буркхардт
4
Березовчук
15
Слюсар
20
Еременко
20
Еременко
15
Слюсар
19
Гай
12
Худжамов
12
Худжамов
19
Гай
18
Левандовски
14
Кобин
14
Кобин
18
Левандовски
24
Кравченко
10
Жадсон
10
Жадсон
24
Кравченко
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
10
Виллиан
ЛВ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
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