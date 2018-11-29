Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Генк
Мальме - Генк: обзор матча 29 ноября 2018
Мальме
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
2 : 2
Завершен
Генк
65'
О. Левицки
67'
М. Антонссон
42'
А. Посуэло
53'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Генк
Желтая карточка
Ф. Бачиру
90'
70'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
ГОЛ! 2:2!
М. Антонссон
Пас отдал
С. Рикс
67'
ГОЛ! 1:2!
О. Левицки
Пас отдал
М. Антонссон
65'
Желтая карточка
С. Рикс
60'
55'
Желтая карточка
Й. Уронен
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
А. Посуэло
Желтая карточка
А. Виндхейм
51'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мальме
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
4-5-1
27
Далин
4
Нильсен
20
Бенгтссон
4
Сафари
32
Виндхейм
19
Бачиру
6
Левицки
5
Рикс
9
Траустасон
10
Кристиансен
9
Розенберг
4-4-2
20
Вукович
21
Уронен
6
Деваст
4
Айду
21
Меле
8
Посуэло
17
Малиновский
28
Пайнтсил
16
Берге
10
Троссард
25
Саматта
Остались в запасе
Мальме
Генк
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Мальме - Генк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Новости команд
Все
Мальме
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+