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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 09 августа 2009
Шахтер
09.08.2009, воскресенье, 21:00
Чемпионат Украины, 4 тур
4 : 1
Завершен
Металлург
11'
В. Чечер (АГ)
47'
А. Гладкий
60'
А. Гладкий
90+3'
А. Кучер
72'
С. Кингсли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
ГОЛ! 4:1!
А. Кучер
Пас отдал
К. Кравченко
+3
+2
Желтая карточка
С. Билозор
Замена
С. Шищенко
️️️️
А. Воловик
Желтая карточка
К. Макридис
Замена
К. Кравченко
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 3:1!
С. Кингсли
Пас отдал
К. Макридис
Замена
Д. Агахова
️️️️
А. Гладкий
Замена
Ч. Танаса
️️️️
М. Мгуни
Замена
С. Кингсли
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 3:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Фернандиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Гладкий
Замена
Д. Срна
️️️️
Р. Рац
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Чечер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
20
Фабиньо
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Пятов
2
Полянский
19
Чигринский
50
Кучер
15
Рац
14
Кобин
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
20
Гладкий
4-3-2-1
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
44
Чечер
0
Билозор
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
18
Димитров
13
Макридис
27
Мгуни
15
Рац
33
Срна
33
Срна
15
Рац
10
Жадсон
24
Кравченко
24
Кравченко
10
Жадсон
20
Гладкий
77
Агахова
77
Агахова
20
Гладкий
4
Воловик
0
Шищенко
0
Шищенко
4
Воловик
18
Димитров
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
18
Димитров
27
Мгуни
22
Танаса
22
Танаса
27
Мгуни
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Шахтер - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Венгер
(Киев)
Помощники судьи:
Геннадий Бич
Александр Якименко
Стадион:
РСК Олимпийский
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