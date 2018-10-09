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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Динамо Хьюстон
Сиэтл - Динамо Хьюстон: обзор матча 09 октября 2018
Сиэтл
09.10.2018, вторник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
18'
У. Брюин
34'
К. Рольдан
64'
В. Родригес
73'
В. Родригес
87'
Д. Бисли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Динамо Хьюстон
87'
ГОЛ! 4:1!
Д. Бисли
ГОЛ! 4:0!
В. Родригес
73'
ГОЛ! 3:0!
В. Родригес
Пас отдал
К. Лирдам
64'
ГОЛ! 2:0!
К. Рольдан
Пас отдал
Н. Лодейро
34'
ГОЛ! 1:0!
У. Брюин
Пас отдал
К. Рольдан
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
1-1-2-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
14
Лодейро
7
Рольдан
8
Родригес
12
Брюин
2-2-2
31
Уиллис
27
Гарсия
13
Машадо
10
Мартинес
7
Бисли
11
Венгер
19
Манотас
Остались в запасе
Сиэтл
Динамо Хьюстон
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Крис Сейтц
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Сиэтл - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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