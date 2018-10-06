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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 06 октября 2018
Атланта Юнайтед
06.10.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
90+2'
Х. Агудело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. Агудело
Пас отдал
Д. Факундес
38'
Желтая карточка
З. Хериво
16'
Желтая карточка
В. Заибо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
Нью-Инглэнд Революшн
2
Халил Анибаба
ЦЗ
15
Кристиан Машадо
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
1-4-1
18
Найтон
28
Мансьенн
21
Хериво
29
Заибо
22
Роу
20
Млинар
10
Банбери
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
2
Халил Анибаба
ЦЗ
15
Кристиан Машадо
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
Остались в запасе
2
Халил Анибаба
ЦЗ
15
Кристиан Машадо
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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