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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Филадельфия Юнион
Сиэтл - Филадельфия Юнион: обзор матча 20 сентября 2018
Сиэтл
20.09.2018, четверг, 06:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
2-1-3-1-1
24
Фрай
14
Смит
18
Лирдам
6
Алонсо
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
8
Родригес
9
Руидиас
2-2-1
18
Блэйк
12
Розенберри
28
Гэддис
6
Медуньянин
11
Бедойя
9
Сапонг
Остались в запасе
Сиэтл
Филадельфия Юнион
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
21
Фабиан Герберс
ПВ
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
77
Джон МакКартни
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Сиэтл - Филадельфия Юнион
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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