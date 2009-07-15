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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Авангард - Амкар-Пермь
Авангард - Амкар-Пермь: обзор матча 15 июля 2009
Авангард
15.07.2009, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
49'
Д. Синяев
9'
Г. Пеев
11'
П. Сикимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Амкар-Пермь
Замена
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
М. Некрасов
Замена
️️️️
Д. Синяев
Замена
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
В. Гришин
Замена
️️️️
И. Пиюк
Замена
️️️️
С. Михайлов
ГОЛ! 1:2!
Д. Синяев
Замена
️️️️
И. Черенчиков
11'
ГОЛ! 0:2!
П. Сикимич
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
33
Денис Кондаков
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
7
Дмитрий Тимачев
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
0
Максим Тищенко
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
4-4-1-1
30
Чижов
33
Кондаков
7
Тимачев
7
Нежелев
6
Борзенков
0
Тищенко
25
Некрасов
19
Михайлов
21
Бороздин
17
Синяев
25
Пиюк
3-5-1-1
41
Шумайлов
14
Сираков
79
Черенчиков
2
Макагонов
7
Пеев
9
Жиляев
13
Новакович
18
Дринчич
28
Гришин
20
Жеан Карлос
81
Сикимич
Остались в запасе
Авангард
Амкар-Пермь
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Авангард - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
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1 : 1
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2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Амкар-Пермь
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4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
. Богач (Люберцы)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
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