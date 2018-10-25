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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Акхисар Беледиеспор
Севилья - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 25 октября 2018
Севилья
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
6 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
7'
Р. Меса
9'
П. Сарабия (П)
35'
М. Лукач (АГ)
50'
Л. Муриэль
60'
К. Промес
67'
Г. Меркадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Акхисар Беледиеспор
ГОЛ! 6:0!
Г. Меркадо
Пас отдал
А. Видаль
67'
ГОЛ! 5:0!
К. Промес
Пас отдал
Г. Арана
60'
ГОЛ! 4:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Видаль
50'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Лукач
35'
9'
Желтая карточка
М. Лопеш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Сарабия
9'
ГОЛ! 1:0!
Р. Меса
Пас отдал
Л. Муриэль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
4-2-3-1
31
Вацлик
16
Навас
25
Меркадо
21
Гомес
22
Видаль
23
Карришу
16
Меса
10
Промес
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
3-1-4-1-1
25
Лукач
88
Османпаша
24
Нунке
77
Вурал
13
Лопеш
18
Джевикер
89
Келеш
20
Сиссоко
17
Регаттен
10
Жозуэ
11
Селезнев
Остались в запасе
Севилья
Акхисар Беледиеспор
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
99
Фатих Озтюрк
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Севилья - Акхисар Беледиеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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