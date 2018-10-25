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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Ворскла
Карабах - Ворскла: обзор матча 25 октября 2018
Карабах
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
48'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Ворскла
87'
Желтая карточка
М. Сергийчук
79'
Желтая карточка
А. Даллку
Желтая карточка
А. Зубир
64'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулач
41'
Желтая карточка
И. Пердута
4'
Желтая карточка
В. Кулач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
33
Марьян Мысык
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
3-1-5-1
13
да Силва
52
Ржежничак
14
Садыгов
5
Медведев
2
Гараев
6
Славчев
10
Зубир
77
Геррье
7
Абдуллаев
8
Мичел
11
Эмегара
3-4-3
35
Шуст
23
Сапай
44
Даллку
17
Чеснаков
11
Шарпар
44
Пердута
6
Скляр
82
Ребенок
14
Карека
10
Кулач
26
Коломоец
Остались в запасе
Карабах
Ворскла
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
33
Марьян Мысык
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
33
Марьян Мысык
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Карабах - Ворскла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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