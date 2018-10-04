Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Акхисар Беледиеспор
Стандард - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 04 октября 2018
Стандард
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
17'
Р. Эмон
40'
М. Дженепо
32'
О. Айик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
М. Дженепо
90'
+1
83'
Желтая карточка
Г. Вурал
82'
Вторая желтая
М. Юмлу
ГОЛ! 2:1!
М. Дженепо
Пас отдал
Л. Педро Каванда
40'
32'
ГОЛ! 1:1!
О. Айик
26'
Желтая карточка
М. Юмлу
ГОЛ! 1:0!
Р. Эмон
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Онур Айик
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
3-5-1-1
13
Очоа
39
Каванда
15
Поконьоли
27
Люиндама
59
Цимирот
18
Марин
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
12
Дженепо
9
Эмон
3-1-3-1-2
99
Озтюрк
88
Османпаша
22
Юмлу
77
Вурал
13
Лопеш
18
Джевикер
5
Киса
7
Барбоза
10
Жозуэ
11
Селезнев
11
Айик
Остались в запасе
Стандард
Акхисар Беледиеспор
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Стандард - Акхисар Беледиеспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Акхисар Беледиеспор
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+