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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Севилья
Краснодар - Севилья: обзор матча 04 октября 2018
Краснодар
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
72'
М. Перейра
88'
Т. Окриашвили
43'
Ш. Каборе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Севилья
ГОЛ! 2:1!
Т. Окриашвили
Пас отдал
В. Классон
88'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Вандерсон
84'
77'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
К. Промес
76'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Нолито
Замена
М. Сулейманов
️️️️
П. Мамаев
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
П. Мамаев
72'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ш. Каборе
69'
61'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Муриэль
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
8
Борха Лассо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Крицюк
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
99
Куэва
7
Классон
94
Вандерсон
3-2-2-1-2
31
Вацлик
21
Гомес
13
Арана
24
Кьер
16
Навас
23
Наньон
11
Банега
16
Меса
10
Промес
3
Нолито
10
Муриэль
94
Вандерсон
30
Окриашвили
30
Окриашвили
94
Вандерсон
77
Каборе
10
Перейра
10
Перейра
77
Каборе
10
Мамаев
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Мамаев
3
Нолито
20
Васкес
20
Васкес
3
Нолито
10
Промес
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Промес
10
Муриэль
19
Силва
19
Силва
10
Муриэль
Остались в запасе
Краснодар
Севилья
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
8
Борха Лассо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
8
Борха Лассо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Краснодар - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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