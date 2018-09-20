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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Стандард
Севилья - Стандард: обзор матча 20 сентября 2018
Севилья
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 1 тур
5 : 1
Завершен
Стандард
8'
Э. Банега
41'
Ф. Васкес
49'
В. Бен-Йеддер
70'
В. Бен-Йеддер
74'
Э. Банега (П)
39'
М. Дженепо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Стандард
74'
Желтая карточка
З. Ванхесден
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Э. Банега
74'
ГОЛ! 4:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Банега
70'
59'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Х. Навас
41'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Дженепо
Пас отдал
К. Люиндама
Желтая карточка
С. Кьер
38'
Желтая карточка
Р. Меса
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
8'
3'
Желтая карточка
М. Дженепо
Желтая карточка
И. Амаду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Вацлик
21
Гомес
13
Арана
24
Кьер
16
Навас
10
Амаду
23
Карришу
11
Банега
10
Промес
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
4-4-1-1
13
Очоа
39
Каванда
13
Ванхесден
27
Люиндама
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
34
Лайфис
59
Цимирот
12
Дженепо
70
Са
Остались в запасе
Севилья
Стандард
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Севилья - Стандард
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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