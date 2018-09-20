Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Мальме
Генк - Мальме: обзор матча 20 сентября 2018
Генк
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мальме
37'
Л. Троссард
71'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Мальме
82'
Желтая карточка
Л. Нильсен
78'
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
71'
67'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Й. Уронен
37'
31'
Желтая карточка
Б. Сафари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Мальме
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
4-3-3
20
Вукович
6
Деваст
4
Айду
21
Меле
21
Уронен
8
Посуэло
17
Малиновский
16
Берге
77
Ндонгала
25
Саматта
10
Троссард
4-4-2
27
Далин
20
Бенгтссон
4
Нильсен
32
Виндхейм
4
Сафари
10
Кристиансен
19
Бачиру
5
Рикс
6
Левицки
9
Розенберг
23
Антонссон
Остались в запасе
Генк
Мальме
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
Остались в запасе
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Генк - Мальме
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Мальме
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+