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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Тоттенхэм
Барселона - Тоттенхэм: обзор матча 11 декабря 2018
Барселона
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
7'
У. Дембеле
85'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Тоттенхэм
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Кейн
83'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Уинкс
Замена
Д. Суарес
️️️️
У. Дембеле
76'
71'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Н. Семеду
68'
Замена
Л. Месси
️️️️
М. Эль-Хаддади
63'
61'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Уокер-Питерс
Замена
С. Бускетс
️️️️
И. Ракитич
46'
15'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
24
Силлессен
33
Миранда
2
Лангле
4
Вермален
27
Семеду
11
Ракитич
10
Аленья
6
Артур
11
Коутиньо
10
Дембеле
16
Эль-Хаддади
4-2-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер-Питерс
3
Роуз
17
Сиссоко
4
Уинкс
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
11
Ракитич
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Дембеле
4
Суарес
4
Суарес
10
Дембеле
16
Эль-Хаддади
10
Месси
10
Месси
16
Эль-Хаддади
2
Уокер-Питерс
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Уокер-Питерс
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
4
Уинкс
12
Льоренте
12
Льоренте
4
Уинкс
Остались в запасе
Барселона
Тоттенхэм
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Барселона - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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