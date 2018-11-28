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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Интер
Тоттенхэм - Интер: обзор матча 28 ноября 2018
Тоттенхэм
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Интер
80'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Интер
Замена
Э. Дайер
️️️️
Г. Уинкс
87'
83'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Политано
82'
Желтая карточка
Б. Валеро
82'
Замена
Ж. Миранда
️️️️
С. де Врей
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Алли
80'
Желтая карточка
Х. Сон
73'
70'
Желтая карточка
С. де Врей
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Ламела
70'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
62'
Желтая карточка
Э. Ламела
45'
44'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Наингголан
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
4
Уинкс
15
Дайер
15
Дайер
4
Уинкс
9
Ламела
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Ламела
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
6
де Врей
13
Миранда
13
Миранда
6
де Врей
44
Наингголан
6
Валеро
6
Валеро
44
Наингголан
21
Политано
17
Кейта
17
Кейта
21
Политано
Остались в запасе
Тоттенхэм
Интер
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Тоттенхэм - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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