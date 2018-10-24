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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Атлетико
Боруссия Д - Атлетико: обзор матча 24 октября 2018
Боруссия Д
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
38'
А. Витсель
73'
Р. Геррейру
83'
Д. Санчо
89'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Атлетико
Желтая карточка
Д. Загаду
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Корреа
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
89'
87'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 3:0!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Хакими
83'
82'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Пулишич
79'
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
А. Хакими
73'
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Я. Брун-Ларсен
63'
46'
Замена
Родри
️️️️
Т. Парти
45'
+1
Желтая карточка
Т. Лемар
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
Пас отдал
А. Хакими
38'
35'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
35'
Желтая карточка
А. Диалло
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Диалло
23
Загаду
26
Пищек
2
Хакими
27
Делэни
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
27
Гетце
11
Пулишич
18
Ройс
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
20
Хуанфран
2
Годин
21
Эрнандес
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
11
Пулишич
19
Санчо
19
Санчо
11
Пулишич
7
Брун-Ларсен
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Брун-Ларсен
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
18
Парти
16
Родри
16
Родри
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
Остались в запасе
Боруссия Д
Атлетико
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Боруссия Д - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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