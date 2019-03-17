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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 17 марта 2019
Бетис
17.03.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
82'
Л. Морон
18'
Л. Месси
45+2'
Л. Месси
63'
Л. Суарес
85'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
85'
ГОЛ! 1:4!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:3!
Л. Морон
82'
67'
Желтая карточка
Н. Семеду
63'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Пике
52'
Желтая карточка
К. Лангле
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Гуардадо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
3-1-1-3-2
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
10
Карвалью
18
Гуардадо
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
10
Хесе
20
Ло Чельсо
3-5-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
6
Роберто
23
Видаль
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бетис - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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