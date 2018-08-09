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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мариуполь - Бордо
Мариуполь - Бордо: обзор матча 09 августа 2018
Мариуполь
09.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бордо
33'
Г. Лаборд
37'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Бордо
Желтая карточка
Б. Демири
81'
37'
ГОЛ! 0:2!
Г. Лаборд
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ф. Камано
Начало матча
Статистика матча Мариуполь - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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Мариуполь
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