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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 20 октября 2018
Барселона
20.10.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
4 : 2
Завершен
Севилья
2'
Ф. Коутиньо
12'
Л. Месси
63'
Л. Суарес (П)
88'
И. Ракитич
79'
П. Сарабия
90+1'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 4:1!
И. Ракитич
88'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Суарес
81'
79'
ГОЛ! 3:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Э. Банега
78'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Силва
69'
Замена
Р. Меса
️️️️
Ф. Васкес
Замена
С. Роберто
️️️️
Артур
66'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Суарес
63'
62'
Желтая карточка
Т. Вацлик
55'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
С. Кьер
53'
Травма
С. Кьер
Замена
У. Дембеле
️️️️
Л. Месси
26'
Травма
Л. Месси
25'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Месси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЛАЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-1-2-2
31
Вацлик
16
Навас
21
Гомес
23
Карришу
24
Кьер
13
Арана
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
6
Артур
6
Роберто
6
Роберто
6
Артур
10
Месси
10
Дембеле
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
24
Кьер
25
Меркадо
25
Меркадо
24
Кьер
20
Васкес
16
Меса
16
Меса
20
Васкес
19
Силва
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Силва
Остались в запасе
Барселона
Севилья
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Рафинья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Хуан Сориано
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Рафинья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Барселона - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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