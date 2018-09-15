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Материалы

Валенсия - Бетис

15.09.2018, Суббота, 19:30 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 4 тур Валенсия - Бетис
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 22:45 Валенсия 2:0 Бетис
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Бетис 3:6 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 15:00 Бетис 0:0 Валенсия
3 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Валенсия 2:3 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Валенсия
4 тур
19 сентября, суббота 19:15 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 19:00 Валенсия 5:0 Бетис
4 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Бетис 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 3:0 Бетис
9 тур
27 октября, суббота 20:00 Бетис 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 23:30 Валенсия 4:0 Бетис
16 тур
10 декабря, суббота 23:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 22:00 Бетис 1:2 Валенсия
13 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Валенсия 3:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Бетис
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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