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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 27 июля 2018
Лос-Анджелес
27.07.2018, пятница, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
7'
К. Вела
20'
Л. Нгюйен
81'
Р. Алессандрини
86'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
86'
ГОЛ! 2:2!
О. Камара
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Алессандрини
Пас отдал
З. Ибрагимович
52'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
37'
Желтая карточка
Р. Алессандрини
ГОЛ! 2:0!
Л. Нгюйен
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
А. Диоманде
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
4-2-2
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
23
Киман
10
Фейлхабер
24
Нгюйен
10
Вела
25
Диоманде
3-4-3
22
Бингхэм
3
Коул
27
Ромни
13
Сиани
16
Скельвик
7
Алессандрини
23
Китчен
6
Джонатан
10
Дос Сантос
11
Ибрагимович
9
Камара
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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