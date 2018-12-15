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Вулверхэмптон - Борнмут
Вулверхэмптон - Борнмут: обзор матча 15 декабря 2018
Вулверхэмптон
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
12'
Р. Хименес
90+4'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Борнмут
ГОЛ! 2:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Э. Кошта
90'
+4
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Р. Хименес
89'
80'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Станислас
Замена
Р. Сайсс
️️️️
М. Гиббс-Уайт
75'
Желтая карточка
Э. Кошта
66'
58'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Айб
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Жота
46'
39'
Желтая карточка
Ж. Лерма
36'
Замена
Д. Рико
️️️️
Т. Мингс
34'
Желтая карточка
С. Кук
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
6
Беннетт
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
9
Хименес
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
2
Мингс
21
Дэниелс
27
Кук
16
Сурман
8
Лерма
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Кинг
33
Айб
10
Гиббс-Уайт
29
Сайсс
29
Сайсс
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
11
Кошта
11
Кошта
20
Жота
9
Хименес
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
9
Хименес
2
Мингс
15
Рико
15
Рико
2
Мингс
19
Станислас
11
Муссе
11
Муссе
19
Станислас
33
Айб
9
Уилсон
9
Уилсон
33
Айб
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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