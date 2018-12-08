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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 08 декабря 2018
Челси
08.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
45'
Н. Канте
78'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Замена
О. Жиру
️️️️
Э. Азар
90'
84'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
Педро
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Азар
78'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
75'
68'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
65'
Желтая карточка
Жоржиньо
63'
53'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Сане
ГОЛ! 1:0!
Н. Канте
Пас отдал
Э. Азар
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-3
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
6
Стоунз
18
Делф
5
Фернандиньо
26
Марез
21
Сильва
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
9
Жиру
10
Азар
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
9
Жезус
10
Сане
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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