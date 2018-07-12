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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Расинг - Вииторул
Расинг - Вииторул: обзор матча 12 июля 2018
Расинг
12.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Вииторул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Расинг - Вииторул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Расинг
6 : 1
23.05.2026
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Хостерт
0 : 1
17.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Расинг
0 : 5
03.05.2026
Атерт Биссен
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Кэрьенг
2 : 5
26.04.2026
Расинг
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
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Расинг
Вииторул
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии
2021.01.13 18:24
«Дила» – «Расинг»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дила» – «Расинг»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:31
«Расинг» – «Дила»: прогноз на матч 10 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:24
Прогноз на точный счeт матча «Расинг» – «Дила»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:34
«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии
2021.01.13 18:24
Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»
2019.07.13 00:40
38
Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»
2019.07.12 18:25
23
Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»
2019.07.11 16:20
7
Президент «Вииторула»: «Если бы Хаджи выбирал лучшее финансовое предложение, то перешел бы в «Спартак»
2019.07.11 01:48
12
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