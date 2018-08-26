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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2 - Спартак-2: обзор матча 26 августа 2018
Зенит-2
26.08.2018, воскресенье, 14:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-2
43'
В. Пантелеев
75'
А. Руденко
90'
Т. Тиуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Спартак-2
90'
ГОЛ! 0:3!
Т. Тиуб
Желтая карточка
Л. Мусаев
79'
79'
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Д. Полубояринов
Замена
С. Иванов
️️️️
С. Бугриев
77'
Замена
С. Байрамов
️️️️
М. Бачинский
77'
76'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Руденко
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Руденко
Вторая желтая
Д. Пенчиков
70'
65'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
М. Игнатов
62'
Замена
Т. Тиуб
️️️️
С. Нимели
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Н. Каккоев
58'
Замена
К. Капленко
️️️️
И. Воробьев
58'
43'
ГОЛ! 0:1!
В. Пантелеев
Желтая карточка
Д. Пенчиков
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
88
Иван Тарасов
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
Спартак-2
79
Данила Ермаков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
28
Тьерно Тиуб
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Гойло
51
Синяк
33
Скроботов
3
Бугриев
4
Пенчиков
22
Каккоев
38
Мусаев
10
Макеев
95
Воробьев
88
Тарасов
77
Бачинский
4-2-3-1
16
Терешкин
46
Мамин
95
Гапонов
39
Маслов
36
Воропаев
20
Полубояринов
83
Пантелеев
10
Бакаев
8
Игнатов
19
Руденко
99
Нимели
3
Бугриев
47
Иванов
47
Иванов
3
Бугриев
77
Бачинский
66
Байрамов
66
Байрамов
77
Бачинский
22
Каккоев
61
Кириллов
61
Кириллов
22
Каккоев
95
Воробьев
55
Капленко
55
Капленко
95
Воробьев
99
Нимели
28
Тиуб
28
Тиуб
99
Нимели
8
Игнатов
10
Рудковский
10
Рудковский
8
Игнатов
20
Полубояринов
4
Тюнин
4
Тюнин
20
Полубояринов
19
Руденко
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Руденко
Остались в запасе
Зенит-2
Спартак-2
10
Дмитрий Плетнев
АП
6
Руслан Казаков
ЦП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
11
Николай Прудников
ЦФ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
6
Руслан Казаков
ЦП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
11
Николай Прудников
ЦФ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Зенит-2 - Спартак-2
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
МСА Петровский
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