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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Армавир
Луч - Армавир: обзор матча 12 августа 2018
Луч
12.08.2018, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Армавир
4'
А. Павленко
81'
К. Суслов
90+3'
И. Визнович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Армавир
ГОЛ! 3:0!
И. Визнович
90'
+3
Вторая желтая
Н. Замалиев
87'
ГОЛ! 2:0!
К. Суслов
81'
74'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Д. Клопков
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Павленко
70'
69'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
О. Поляков
65'
Вторая желтая
С. Веркашанский
65'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Дышеков
62'
Замена
С. Синявский
️️️️
Н. Безлихотнов
60'
Желтая карточка
С. Веркашанский
Замена
И. Визнович
️️️️
М. Батов
58'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
С. Прокофьев
46'
34'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Дзахов
29'
Желтая карточка
Н. Замалиев
27'
Желтая карточка
Д. Дзахов
10'
Желтая карточка
П. Степанец
5'
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Армавир
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
93
Семен Синявский
ЦФ
4-1-3-2
70
Котляров
91
Суслов
77
Павленко
4
Степанец
18
Марущак
17
Царикаев
13
Замалиев
17
Батов
71
Дзахов
11
Прокофьев
18
Гордиенко
3-1-4-2
25
Руденок
3
Гаджибеков
54
Соловьёв
24
Мирошниченко
33
Дышеков
90
Поляков
11
Лусикян
44
Клопков
9
Веркашанский
77
Романенко
90
Безлихотнов
77
Павленко
19
Машнев
19
Машнев
77
Павленко
17
Батов
98
Визнович
98
Визнович
17
Батов
11
Прокофьев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
11
Прокофьев
71
Дзахов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
71
Дзахов
90
Безлихотнов
93
Синявский
93
Синявский
90
Безлихотнов
44
Клопков
18
Суханов
18
Суханов
44
Клопков
33
Дышеков
36
Гурфов
36
Гурфов
33
Дышеков
90
Поляков
7
Каюмов
7
Каюмов
90
Поляков
Остались в запасе
Луч
Армавир
33
Деян Больевич
ЛЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Артем Герасимов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
Статистика матча Луч - Армавир
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Динамо
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