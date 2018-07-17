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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Спартак-2
Сочи - Спартак-2: обзор матча 17 июля 2018
Сочи
17.07.2018, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
64'
В. Пантелеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак-2
90'
+1
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Руденко
90'
+1
Замена
Д. Петрунин
️️️️
С. Нимели
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Е. Песегов
87'
85'
Замена
И. Мазуров
️️️️
С. Бакаев
79'
Желтая карточка
П. Маслов
Желтая карточка
И. Юрганов
73'
67'
Желтая карточка
С. Бакаев
Замена
Н. Саламатов
️️️️
М. Барсов
65'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Соловьев
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Пантелеев
Желтая карточка
В. Почивалин
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак-2
79
Данила Ермаков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
76
Максим Калачевский
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Заболотный
13
Почивалин
44
Калугин
53
Юрганов
27
Заика
20
Померко
9
Соловьев
7
Песегов
18
Бурмистров
14
Барсов
32
Саная
4-3-2-1
79
Ермаков
96
Лихачев
35
Миронов
39
Маслов
36
Воропаев
10
Рудковский
83
Пантелеев
4
Тюнин
10
Бакаев
19
Руденко
99
Нимели
14
Барсов
10
Саламатов
10
Саламатов
14
Барсов
9
Соловьев
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Соловьев
7
Песегов
94
Лагатор
94
Лагатор
7
Песегов
10
Бакаев
22
Мазуров
22
Мазуров
10
Бакаев
99
Нимели
3
Петрунин
3
Петрунин
99
Нимели
19
Руденко
22
Прошляков
22
Прошляков
19
Руденко
Остались в запасе
Сочи
Спартак-2
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
37
Роман Косянчук
АП
45
Иван Миладинович
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
1
Антон Шитов
ВР
76
Максим Калачевский
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
37
Роман Косянчук
АП
45
Иван Миладинович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
76
Максим Калачевский
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Сочи - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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